' Vaccinare velocissimi per ritornare alla normalità nel 2022' ' Comitato parli con voce univoca e coinvolga più esperti in materia'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos Salute) - No a un nuovo lockdown nazionale, "un'imposizione che oggi non possiamo più dare in questi termini". E basta con il disorientamento creato fra i cittadini da "tante voci che dicono cose contrastanti, un giorno una e un altro l'opposto". Auspica "il mantenimento del sistema 'a colori', che pur con oggettive criticità ha permesso un equilibrio tra vita e sorveglianza virale", e "una revisione" deltecnico scientifico per l'emergenza coronavirus Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), intervistato dall'Adnkronos Salute nel giorno in cui si delinea la strategia del nuovo governo Draghi. Grazie al modello dell'Italia suddivisa in fasce di rischio, "non c'è dubbio che abbiamo tenuto l'epidemia di Covid-19 sotto controllo evitando al Paese i disastri visti in altre nazioni europee - afferma ...