Ultime Notizie Roma del 17-02-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio domani l’intervento del premier Mario Draghi al Senato per illustrare il programma di governo Con l’invito la massima coesione per il paese in evidenza il rigore contro il nome varianti covid la necessità di procedere a passo ancora più spedito nel piano va il discorso incentrato sulle emergenze le priorità il covid ma anche recovery Plan con la sua forte impronta ambientaliste le tre grandi riforme da mettere in campo quella del quella digitale quella della Giustizia civile e per la politica estera tarantismo approccio multilaterale lottieri internazionali l’europeismo il PD sostiene il governo draghi una scommessa la cui forza è successo saranno misurati sui risultati su Repubblica il segretario del Zingaretti traccia la linea dei prossimi mesi ora un programma ...