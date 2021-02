Tsitsipas batte Nadal agli Australian Open (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I Grandi Slam si sa riservano sempre molte sorprese. Oggi mercoledì 17 febbraio 2021, agli Australian Open, il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto il campione spagnolo Rafael Nadal. La partita è stata molto combattuta ma alla fine il tennista pluripremiato si è dovuto arrendere al grande talento del suo avversario. L’evoluzione del phygital agli Australian Open 2021 Tsitsipas vince su Nadal, com’è andata la partita? Gli Australian Open si stanno svolgendo dall’8 febbraio e termineranno il 21 dello stesso mese. La finale quindi si avvicina e tutti i campioni in questi giorni stanno lottando per strapparsi un biglietto di sola andata. Le sorprese non sono mancate nemmeno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I Grandi Slam si sa riservano sempre molte sorprese. Oggi mercoledì 17 febbraio 2021,, il greco Stefanosha battuto il campione spagnolo Rafael. La partita è stata molto combattuta ma alla fine il tennista pluripremiato si è dovuto arrendere al grande talento del suo avversario. L’evoluzione del phygital2021vince su, com’è andata la partita? Glisi stanno svolgendo dall’8 febbraio e termineranno il 21 dello stesso mese. La finale quindi si avvicina e tutti i campioni in questi giorni stanno lottando per strapparsi un biglietto di sola andata. Le sorprese non sono mancate nemmeno ...

