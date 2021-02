Titoli Stato: spread Btp-Bund in rialzo a 93 punti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che parte a 93 punti base dai 90 della vigilia. Il rendimento del Btp decennale sale allo 0,59%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Avvio inper lotra Btp etedeschi, che parte a 93base dai 90 della vigilia. Il rendimento del Btp decennale sale allo 0,59%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

