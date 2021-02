The Legend of Zelda: Skyward Sword HD annunciato per Switch! (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nintendo procede nella sua opera di remastering della leggendaria saga: il prossimo titolo in arrivo su Switch sarà The Legend of Zelda: Skyward Sword. Originariamente uscito su Wii nel 2011, Skyward Sword godrà ora della remaster che merita su Switch, disponibile dal 16 luglio e già preordinabile sul Nintendo eShop. A differenza del semplice porting tramite Virtual console su Wii U nel 2016, questa volta il titolo presenterà anche i vantaggi di un rimaneggiamento ai controlli, di modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei joy-con. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nintendo procede nella sua opera di remastering della leggendaria saga: il prossimo titolo in arrivo su Switch sarà Theof. Originariamente uscito su Wii nel 2011,godrà ora della remaster che merita su Switch, disponibile dal 16 luglio e già preordinabile sul Nintendo eShop. A differenza del semplice porting tramite Virtual console su Wii U nel 2016, questa volta il titolo presenterà anche i vantaggi di un rimaneggiamento ai controlli, di modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei joy-con. Leggi altro...

