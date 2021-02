The Helix: il nuovo quartier generale di Amazon, green e futuristico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Futuristico, ipertecnologico e soprattutto sostenibile: Amazon sta progettando così il suo nuovo quartier generale nella contea di Arlington, in Virginia, il secondo dopo Seattle. A PenPlace, sarà una città nella città: un campus che si svilupperà intorno a una grande grattacielo a forma di elica, chiamato per questo The Helix. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Futuristico, ipertecnologico e soprattutto sostenibile: Amazon sta progettando così il suo nuovo quartier generale nella contea di Arlington, in Virginia, il secondo dopo Seattle. A PenPlace, sarà una città nella città: un campus che si svilupperà intorno a una grande grattacielo a forma di elica, chiamato per questo The Helix.

Si chiama The Helix il nuovo headquarters di Amazon . Al momento è un progetto, ma si sa già che sorgerà ad Arlington, in Virgina . E' qui che il colosso dell'e - Commerce ha scelto di aprire la sua seconda ...

... tre grandi cupole trasparenti incastonate fra i grattacieli, per il nuovo headquarter in Virginia, Amazon ha immaginato una grande doppia elica che svetta dalla strada come una vite: The Helix . Il ...

Jeff Bezos viene sostituito dal nuovo ceo Andy Jassy, ed ecco anche il progetto di un nuovo quartier generale della compagnia ...

