Tartufo di Avellino diventa di… Norcia | prezzo da 310 a 1 990 € La denuncia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sicurezza alimentare e frodi: in un supermercato di Napoli,dipubblicizzato ‘’ venduto con sovrapdi 1700 euro. Unadei Carabinieri Forestali. I militari della stazione di Napoli hanno effettuato un controllo in un punto vendita cittadino di prodotti alimentari. Al termine è stato segnalato all’autorità giudiziaria il titolare per frode in commercio. Secondo quanto accertato “nel supermercato erano posti in vendita esemplari diconal chilo di 1990 euro”. Il Comando provinciale aggiunge: “Sul cartellino la dicitura ‘nero pregiato’. Attraverso la documentazione di tracciabilità i militari hanno scoperto che ilesposto non corrispondesse a quello riportato in fattura e ...

irpino, spacciato per unnero pregiato proveniente da Norcia, era stato messo in vendita a 1990 euro al chilo in un supermercato di Napoli. In realtà si trattava di un ......di tracciabilità hanno scoperto che ilesposto non corrispondeva a quello riportato in fattura e che non proveniva da Norcia ma da. Non solo. Anche la specie del, 'tuber ...