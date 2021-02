Sci alpino oggi | Mondiali | orari | tv | programma | pettorali | tabellone Prova a squadre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’oro di Marta Bassino ancora risplende, ma idi sciin corso in Italia, a Cortina, proseguono, mercoledì 17 febbraio, e vedranno disputarsi il team event. Per l’Italia saranno in gara sei atleti in tutto, tra i quali di turno in turno quattro scenderanno in pista, due per genere: tra le donne in gara Nadia Delago, Laura Pirovano e Lara Della Mea, tra gli uomini ecco Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti e Luca De Aliprandini. Alle ore 12.15 si inizierà con gli ottavi di finale. Per l’Italia, numero 3 del seeding, la prima sfida sarà contro la Finlandia, numero 15, eventualmente ai quarti ci potrebbe essere l’incrocio con la Germania. Andando avanti la favorita per la sfida in semifinale è l’Austria, mentre nella parte alta delper l’approdo in finale la più attrezzata sembra essere la ...