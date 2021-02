Sanremo 2021 | bookmaker scatenati | l’irpino Ghemon convince a metà | la Berti… non va

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMancano poco meno di due settimane. Precisamente dal 2 marzo e tra mille polemiche, inizierà la 71esima edizione del Festival di. A condurre la kermesse riservata alla canzone italiana sarà ancora una volta Amadeus, in un Teatro Ariston senza pubblico. Sono 26 gli artisti in gara, e i, dopo aver letto le recensioni e i voti dei giornalisti che hanno potuto ascoltare in anteprima le canzoni dei concorrenti, hanno iniziano a rilasciare le prime quote per gli amanti delle scommesse. Orietta Berti, con la canzone dal titolo “Quando ti sei innamorato“, è da ‘ultimo posto‘ tra gli artisti in gara; favorito per la vittoria della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana è il duo Colapesce – Dimartino con la canzone “Musica leggerissima“. L’avellinese, con la canzone “Momento ...