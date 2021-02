Salvini infastidito dalla frecciata di Draghi | ' La Ue non è tema di attualità oggi'

globalistIT : - MauroCapozza : RT @velo_di_maia: Ho ascoltato #Ricciardi da #Fazio e sono ancor più convinto delle sue ragioni. M'è bastato rivedere le scene dell'aperiti… - LivraghiAlberto : RT @velo_di_maia: Ho ascoltato #Ricciardi da #Fazio e sono ancor più convinto delle sue ragioni. M'è bastato rivedere le scene dell'aperiti… - Lucia07129120 : RT @velo_di_maia: Ho ascoltato #Ricciardi da #Fazio e sono ancor più convinto delle sue ragioni. M'è bastato rivedere le scene dell'aperiti… - velo_di_maia : Ho ascoltato #Ricciardi da #Fazio e sono ancor più convinto delle sue ragioni. M'è bastato rivedere le scene dell'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini infastidito

Corriere della Sera

"L'Euro? Non è tema di attualità oggi" dice poi, ospite di SkyTg24. "Qualcuno ora in tv si domanda se l'euro ci sarà per la storia dell'uomo? No, pensano alla salute, lascio agli accademici ...Che a caldo, prima minimizzava sorridente ma: "Sono qui con mia figlia". Poi sosteneva: ..., che pure lodò il giudice dopo l'udienza a Palazzo Chigi, interpellato sulla vicenda la ..."Lascio agli accademici le dissertazioni". L'intervento programmatico di Draghi in Senato "ottimo punto di partenza, la Lega c'è" ...È già tutti contro tutti nella maggioranza. Massimo Garavaglia si scaglia contro Roberto Speranza. Matteo Salvini prende di mira il consulente di Speranza, Walter Ricciardi, e avverte il ministro dell ...