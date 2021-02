Rissa tra ragazzi a Formia | 17enne muore accoltellato

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alfie Borromeo Unè morto durante unatraavvenuta in serata a, nella centralissima via Vitruvio. Il giovane sarebbe statoda un altro ragazzo. Feriti altri due partecipanti alladi 18 e 16 anni, non sarebbero in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata trasportata in ospedale dove i soccorsi si sono rivelati inutili. Almeno una decina icoinvolti Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembra che lasia scoppiata fra due gruppi di giovanissimi: uno della zona e l’altro che probabilmente veniva da fuori. Sarebbero stati almeno dieci icoinvolti. Laè avvenuta intorno alle 20. Sulla vicenda sono ...