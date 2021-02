Recovery: Gentiloni, 'Italia nei tempi ma ora occorre impegno straordinario' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Recovery: Gentiloni, 'Italia nei tempi ma ora occorre impegno straordinario'... - mario24361 : RT @Marghe0855: Lucia Annunziata che dice ad @agorarai che i 209 miliardi del Recovery Fund in Italia li ha portati Gentiloni e non Conte c… - PatriziaCirc : RT @Marghe0855: Lucia Annunziata che dice ad @agorarai che i 209 miliardi del Recovery Fund in Italia li ha portati Gentiloni e non Conte c… - Giggi711 : @diMartedi @pbersani Bersani è un signore che conosce la politica a 360 gradi,ma c'è da dire che la forte spinta pe… - Astrid71042387 : @martamacbeal @gzic45 @NFratoianni Non è stato presentato nessun Recovery Plan, lo ha detto #Gentiloni. Su 27 Paesi… -