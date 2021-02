TuttoBolognaWeb : Il Bologna Primavera rimontato dalla Juve, da 0-2 a 2-2 - - Spazio_J : Juve-Bologna Primavera 2-2, le pagelle: brilla il talento di bomber da Graca - - junews24com : Bonatti: «Dominio costante nei 90'. Da Graca ha ottime qualità» - - sportli26181512 : #Primavera, la Juve rimonta il Bologna: 2-2. Nessun gol tra Sassuolo e Sampdoria: I rossoblù subiscono la doppietta… - Tyrian3 : RT @PeppeMur84: È nata una stella nella Juve primavera. Cosimo Marco Da Graca, classe 2002. La sua splendida doppietta ci regala il pareggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Juve

ROMA - Terminano entrambe in parità le gare della decima giornata del campionatoin programma oggi alle 17. La, con la doppietta di Da Graca recupera due reti ( Rocchi e Pagliuca ) al Bologna , reti inviolate in Sassuolo - Sampdoria ...In Italia con lasiamo le squadre che non hanno mai avuto una settimana per recuperare. ... Stiamo chiamando qualchein più, le partite le devi preparare così: c'è un dato importante, ...Devono darne 10 a partita allora'. L'Osservatorio Romano: 'Il Porto ci crede! Il confronto con Biasin. Porto contro Juventus, sfida Champions. Conceicao: 'Juve non al top ma sempre fortissima'. Pirlo: ...Andrea Bonatti ha parlato della partita pareggiata con il Bologna grazie alla doppietta di Da Graca. Le parole del tecnico della Primavera ...