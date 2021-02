Poliziotti presi a testate, calci, morsi alle mani e all’avambraccio: a Parma e a Torino altra violenza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tensione a Parma. Un immigrato ha picchiato con calci e pugni i Poliziotti. Poi ha anche preso alcuni oggetti dalla cucina pr lanciarli contro gli agenti. Si tratta di un filippino di 40 anni. Il tutto ha avuto luogo nell’abitazione della madre in pieno centro. Deve rispondere all’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Immigrato filippino contro i Poliziotti La vicenda ha inizio quando l’uomo, sotto l’effetto della droga, ha dato in escandescenze, creando una situazione di panico in casa. A quel punto la madre ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. All’arrivo dei Poliziotti, l’immigrato filippino ha fatto salire la tensione, scagliandosi contro di loro. Pugni e calci agli uomini in divisa, momenti di violenza cieca. Poi, come detto, ha lanciato anche oggetti. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tensione a. Un immigrato ha picchiato cone pugni i. Poi ha anche preso alcuni oggetti dalla cucina pr lanciarli contro gli agenti. Si tratta di un filippino di 40 anni. Il tutto ha avuto luogo nell’abitazione della madre in pieno centro. Deve rispondere all’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Immigrato filippino contro iLa vicenda ha inizio quando l’uomo, sotto l’effetto della droga, ha dato in escandescenze, creando una situazione di panico in casa. A quel punto la madre ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. All’arrivo dei, l’immigrato filippino ha fatto salire la tensione, scagliandosi contro di loro. Pugni eagli uomini in divisa, momenti dicieca. Poi, come detto, ha lanciato anche oggetti. ...

