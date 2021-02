Non solo Palamara, la giustizia è malata e va riformata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il caso Palamara, di cui si parla tanto in questi mesi, ha solo scoperchiato il pentolone. Sono decenni che assistevamo inermi al triste spettacolo di una giustizia infettata da correnti politiche che avendo fatto il loro ingresso lì dove non dovevano – in quella sfera giudiziaria che i Padri costituenti avevano stabilito godesse di assoluta autonomia e dotandola di un organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura – ne inficiavano la libertà necessaria per attuare quei provvedimenti che incidessero sullo status dei magistrati. Così, le indecorose registrazioni telefoniche, e gli innumerevoli messaggi contenuti nel cellulare di Palamara hanno evidenziato che i vari spostamenti, le promozioni ed assegnazioni dei magistrati, dipendevano dalle “simpatie” politiche più che dalle competenze degli stessi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il caso, di cui si parla tanto in questi mesi, hascoperchiato il pentolone. Sono decenni che assistevamo inermi al triste spettacolo di unainfettata da correnti politiche che avendo fatto il loro ingresso lì dove non dovevano – in quella sfera giudiziaria che i Padri costituenti avevano stabilito godesse di assoluta autonomia e dotandola di un organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura – ne inficiavano la libertà necessaria per attuare quei provvedimenti che incidessero sullo status dei magistrati. Così, le indecorose registrazioni telefoniche, e gli innumerevoli messaggi contenuti nel cellulare dihanno evidenziato che i vari spostamenti, le promozioni ed assegnazioni dei magistrati, dipendevano dalle “simpatie” politiche più che dalle competenze degli stessi. ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Il favoloso mondo di Arisa: "All'Ariston mostrerò anche le mie stranezze"

'Gli amori tossici nella vita ci arrivano, ma se non ci uccidono ci fortificano', spiega lei dedicandolo a chiunque, non solo donne, ci rimanga impegolato come se fosse una rete di profondità, ...

Polvere

Solo da pochi anni ho cominciato a capire il mercoledì delle Ceneri, e anche ad aspettarlo, come una ricorrenza cara. "Memento quia pulvis es?" non è più lingua straniera, n minaccia, ma pacificante ...

Il ministro Bianchi incontra il CSPI: “Mi aspetto non solo pareri, ma molto di più da voi” Orizzonte Scuola La parità di genere non può essere uno slogan: partiamo dai diritti

Troppo spesso si utilizza la parità di genere come un semplice slogan da tirare fuori nei momenti opportuni e poi ci troviamo davanti un governo in cui su 23 ministri vi sono solamente 8 donne.

Silenzio, parla la neve

Daniele Zovi dà voce al bianco raccontando passeggiate sulle orme dei cervi, ghiacciai eterni, foreste, valanghe e lo sfregio ambientale di oggi ...

