No More Heroes III ha una data di uscita e un nuovo folle trailer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo l'annuncio e qualche avvistamento di sfuggita abbiamo finalmente delle buone notizie per l'ultima fatica di una delle serie più rappresentative dell'iconico Goichi "Suda 51" Suda. Stiamo ovviamente parlando di No More Heroes III, terzo capitolo principale della saga che ha per protagonista il carismatico Travis Touchdown. Questa volta i nemici del buon Travis saranno leggermente...alieni. Ecco il nuovo trailer di No More Heroes III: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo l'annuncio e qualche avvistamento di sfuggita abbiamo finalmente delle buone notizie per l'ultima fatica di una delle serie più rappresentative dell'iconico Goichi "Suda 51" Suda. Stiamo ovviamente parlando di NoIII, terzo capitolo principale della saga che ha per protagonista il carismatico Travis Touchdown. Questa volta i nemici del buon Travis saranno leggermente...alieni. Ecco ildi NoIII: Leggi altro...

Eurogamer_it : Nell'ultimo #NintendoDirect c'è anche No More Heroes III con tanto di data di uscita! #NoMoreHeroesIII - SerialGamerITA : No More Heroes 3: svelata con un video la data d’uscita #nintendo #nomoreheroes3 - GameXperienceIT : No More Heroes 3: Nintendo annuncia la data di uscita - GamingTalker : No More Heroes 3 ha una data di uscita, arriva a fine agosto - cpiovascorondo : contento che no more heroes abbia una data e ora che ci penso non ho mai giocato al 2 -