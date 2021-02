Ninja Gaiden: Master Collection porta l'iconica serie action su Switch. Trailer e data di uscita (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ninja Gaiden è una serie molto amata che molti sperano di rivedere in un nuovissimo capitolo ma che intanto si prepara ad arrivare su Switch in una Collection che raggruppa tre titoli del passato. Ninja Gaiden: Master Collection comprende Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma II e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge in un unico pacchetto sicuramente interessante per i tanti fan degli action targato Koei Tecmo o che vorrebbe (ri)scoprire questa saga. Ecco il Trailer dell'annuncio: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021)è unamolto amata che molti sperano di rivedere in un nuovissimo capitolo ma che intanto si prepara ad arrivare suin unache raggruppa tre titoli del passato.comprendeSigma,Sigma II e3: Razor's Edge in un unico pacchetto sicuramente interessante per i tanti fan deglitargato Koei Tecmo o che vorrebbe (ri)scoprire questa saga. Ecco ildell'annuncio: Leggi altro...

