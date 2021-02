Milan, Longhi: “La Stella Rossa è una squadra che non gioca sull’avversario” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il giornalista sportivo Bruno Longhi, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato della Stella Rossa, prossima avversaria del Milan in Europa League Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il giornalista sportivo Bruno, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato della, prossima avversaria delin Europa League Pianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #Longhi: 'La #StellaRossa è una squadra che non gioca sull'avversario' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - IbraStyle83 : @Mcclane272 Mah....Bruno Longhi sembra super partes ma non lo è. Le battute sul Milan le ha sempre fatte, così come… - sportli26181512 : Longhi: 'La Stella Rossa è una squadra che non gioca sull'avversario': Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Bruno… - BardellaSteve : @PinoVaccaro77 Questa ,mattina ascoltavo senza vedere, tanto non serve, la disamina di Dodo Longhi, è passato legge… - ninoBertolino : RT @Andrea_Lorenzon: Ci siamo giocati anche Bruno Longhi...Per 6 milioni all'anno il Milan può trovare un giocatore due volte più forte di… -