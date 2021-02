Milan | Calabria | “Pioli? Sono migliorato grazie a lui Ibrahimovic fa la differenza”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Davideha esternato alcune considerazioni sulla gestione tecnica di Stefano, attuale allenatore dele artefice dei suoi miglioramenti, per le colonne del ‘Corriere della Sera’. Il terzino destro rossonero ha elogiato l’operato dell’allenatore italiano, ex Lazio, Inter e Fiorentina, menzionando successivamente Zlatan: “All’inizio c’è stata qualche incomprensione. Per me non è stato semplice imparare a giocare come mi chiedeva lui. Poi abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati e oggimolto,proprio ai suoi insegnamenti. Abbiamo un rapporto eccezionale, è un grande allenatore e un grande uomo.fa la. Lo guardi e ti senti più forte. Ci ha insegnato ad avere la ...

Davide Calabria, terzino del Milan, non vuole lasciare nulla d'intentato. Il difensore rossonero vuole vincere domani contro la Stella Rossa e domenica ...