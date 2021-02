Lockdown sì, lockdown no: un italiano su cinque è favorevole (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Perfino la comunità scientifica è spaccata: lockdown sì o lockdown no? Se si guarda oltre i confini, in Germania dove ieri è stato allungato periodo di coprifuoco totale, si capisce che la prudenza non è mai abbastanza: e quindi sì. Ma è ovvio è che la risposta, per chi vuol lentamente tornare a a vivere sembra piuttosto semplice e immediata: no. Ma secondo alcuni esperti sarebbe necessario intervenire con il coprifuoco totale, soprattutto da quando le minacce delle varianti (brasiliana, inglese, sudafricana), sono arrivate anche in Italia. Non solo risultano essere più coraggiose, ma anche più letali, e soprattutto ancora non si sa bene come rispondano al vaccino. Il vaccino è in grado di contenerla? Chi lo sa, molto probabilmente quello Pfizer/Biontech sì, ma AstraZeneca no. O molto poco. Per questo parte della ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Perfino la comunità scientifica è spaccata:sì ono? Se si guarda oltre i confini, in Germania dove ieri è stato allungato periodo di coprifuoco totale, si capisce che la prudenza non è mai abbastanza: e quindi sì. Ma è ovvio è che la risposta, per chi vuol lentamente tornare a a vivere sembra piuttosto semplice e immediata: no. Ma secondo alcuni esperti sarebbe necessario intervenire con il coprifuoco totale, soprattutto da quando le minacce delle varianti (brasiliana, inglese, sudafricana), sono arrivate anche in Italia. Non solo risultano essere più coraggiose, ma anche più letali, e soprattutto ancora non si sa bene come rispondano al vaccino. Il vaccino è in grado di contenerla? Chi lo sa, molto probabilmente quello Pfizer/Biontech sì, ma AstraZeneca no. O molto poco. Per questo parte della ...

VittorioSgarbi : Prendiamo atto, per la salvezza del Paese, della disponibilità di Walter Ricciardi a dimettersi. - ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - ricpuglisi : Se @WRicciardi ha concordato gli interventi di domenica sul lockdown con il ministro @robersperanza, Speranza ha un… - AlTocqueville : RT @francescatotolo: Nonostante, da inizio mese, i ricoverati siano diminuiti sia in terapia intensiva sia nei reparti, e in sole 5 regioni… - mishingallifrey : @elengrantx Io lo amo ti giuro ma poi la parte in cui parla del fatto che si rende conto di essere privilegiato, qu… -