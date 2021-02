Le immagini del risveglio dell’Etna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa mattina Catania si è ritrovata coperta da uno strato di cenere lavica: nel pomeriggio del 16 febbraio una spettacolare eruzione dell’Etna ha offuscato i cieli sopra la Sicilia orientale, tanto da costringere le autorità alla chiusura dell’aeroporto cittadino per alcune ore. Una fase parossistica (cioè il complesso di fenomeni con cui un vulcano entra in attività) dal cratere di sud-est, della durata di circa un’ora, con tanto di fontane di lava incandescente e una colata di diverse centinaia di metri che si è riversata nella valle del Bove, raggiungendo quota 1700 metri, pur a distanza dai centri abitati. La colonna eruttiva, di quello che ricordiamo essere il vulcano attivo più alto d’Europa, si è vista lungo tutta la costa siracusana fino a Taormina e lungo le coste calabresi, provocando una certa apprensione tra la popolazione, abituata ai sommovimenti della ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa mattina Catania si è ritrovata coperta da uno strato di cenere lavica: nel pomeriggio del 16 febbraio una spettacolare eruzioneha offuscato i cieli sopra la Sicilia orientale, tanto da costringere le autorità alla chiusura dell’aeroporto cittadino per alcune ore. Una fase parossistica (cioè il complesso di fenomeni con cui un vulcano entra in attività) dal cratere di sud-est, della durata di circa un’ora, con tanto di fontane di lava incandescente e una colata di diverse centinaia di metri che si è riversata nella valle del Bove, raggiungendo quota 1700 metri, pur a distanza dai centri abitati. La colonna eruttiva, di quello che ricordiamo essere il vulcano attivo più alto d’Europa, si è vista lungo tutta la costa siracusana fino a Taormina e lungo le coste calabresi, provocando una certa apprensione tra la popolazione, abituata ai sommovimenti della ...

RaiNews : L'insolita immagini del Partenone sulla sommità dell'Acropoli coperta da una spessa coltre di neve ha deliziato il… - emergenzavvf : Le prime immagini del rogo di Quartu Sant’Elena: #vigilidelfuoco al lavoro #15febbraio 21:40 - Agenzia_Ansa : Il #terremoto del #Belìce, un viaggio per immagini. Pubblicati soprattutto gli scatti dei fotoreporter de L'Ora… - schiva_questa : RT @ailgamar: Oggi è la giornata del gatto. Amalia mi ha intimato di non postare sue immagini in quanto Ella non è un gatto o una gatta. L… - lulucastadiva : RT @ailgamar: Oggi è la giornata del gatto. Amalia mi ha intimato di non postare sue immagini in quanto Ella non è un gatto o una gatta. L… -