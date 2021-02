La scuola Draghi: ragazzi in classe con lo scafandro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Scusate la presa in giro ma la scuola Draghi non può essere diversa. Forse chi si siede sulla sedia del Premier ha subito le vertigini e spara a vanvera soluzioni senza senso. Dalla follia del recupero delle ore a quella di diversità di orari. Tutto questo dopo che sono state scoperte altre sette varianti del Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Scusate la presa in giro ma lanon può essere diversa. Forse chi si siede sulla sedia del Premier ha subito le vertigini e spara a vanvera soluzioni senza senso. Dalla follia del recupero delle ore a quella di diversità di orari. Tutto questo dopo che sono state scoperte altre sette varianti del

GassmanGassmann : #Draghi “giovani, donne, sostenibilità , green economy, cultura e scuola”. Bene. - IlContiAndrea : Un discorso di altissimo profilo da Governo di unità nazionale. Attenzione ai giovani e alle donne, l'economia, la… - Internazionale : • L’euro è irreversibile • Non limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici • Tornare rapidamente a un… - MarcoSironi5 : RT @monacelt: Giustissimo pensare a potenziare gli ITS. Ma nessuno andrà agli ITS finché la scuola superiore *NON liceale*sarà quella che è… - alecavo : RT @PastorellaGiu: Mario #Draghi chiedendo la #fiducia al #Senato ha parlato di giovani, scuola, digitalizzazione ed emergenza climatica. U… -