In politica è tutto un retroscena. Ma la mancanza di fiducia può divenire un problema esplosivo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella prassi del giornalismo politico, il retroscena è la descrizione dei risvolti nascosti, spesso inconfessabili, che – come dice il termine – si trovano celati dietro alle dichiarazioni o alle azioni di scena dei politici. Si tratta dei “reali” motivi che animano i comportamenti delle figure istituzionali o elettive, a prescindere dalle ragioni ideologiche o ideali che loro adducono. Per fare un esempio internazionale, alcuni hanno affermato che Boris Johnson abbia cavalcato la Brexit, non perché credesse realmente alla bontà di questa scelta, ma in quanto strumento per scalzare il suo rivale David Cameron e promuovere la sua ascesa al potere. A volte i retroscena si soffermano sui particolari per dedurre trame o risvolti nascosti. Se Melania non offre la mano a Trump, ecco che i “retroscenisti” parlano di un divorzio imminente o di dissapori nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella prassi del giornalismo politico, ilè la descrizione dei risvolti nascosti, spesso inconfessabili, che – come dice il termine – si trovano celati dietro alle dichiarazioni o alle azioni di scena dei politici. Si tratta dei “reali” motivi che animano i comportamenti delle figure istituzionali o elettive, a prescindere dalle ragioni ideologiche o ideali che loro adducono. Per fare un esempio internazionale, alcuni hanno affermato che Boris Johnson abbia cavalcato la Brexit, non perché credesse realmente alla bontà di questa scelta, ma in quanto strumento per scalzare il suo rivale David Cameron e promuovere la sua ascesa al potere. A volte isi soffermano sui particolari per dedurre trame o risvolti nascosti. Se Melania non offre la mano a Trump, ecco che i “retroscenisti” parlano di un divorzio imminente o di dissapori nella ...

matteograndi : L’intergruppo è la pietra tombale sull’identità di PD e M5S, fusi in un’ossessione contiana che è anche uno schiaff… - LauraGaravini : L'assenza della rappresentanza femminile in politica non è un problema delle donne. Ma di tutto il Paese. Che in qu… - StefanoFeltri : Il discorso di Draghi: «L’unità non è un’opzione, l’unità è un dovere» Qui trovate tutto il discorso integrale… - zevunderskin : RT @StefanoFeltri: Il discorso di Draghi: «L’unità non è un’opzione, l’unità è un dovere» Qui trovate tutto il discorso integrale ?? ht… - CeciBolognesi : RT @StefanoFeltri: Il discorso di Draghi: «L’unità non è un’opzione, l’unità è un dovere» Qui trovate tutto il discorso integrale ?? ht… -