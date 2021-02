Holly e Benji accusato per violenza sulle donne in Cile (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un episodio della serie animata Holly e Benji è stato accusato di promuovere la violenza sulle donne a causa di uno schiaffo presente in una scena. Holly e Benji, la serie animata degli anni '80, era stata accusata in Cile di promuovere la violenza contro le donne, ma un giudice ha deciso di esprimersi a favore di TVN, l'emittente che manda in onda gli episodi. In Cile le avventure dei giovani calciatori, che nella versione originale hanno il titolo di Captain Tsubasa, sono tornate sugli schermi nel 2019, suscitando l'inaspettata polemica. TVN aveva dovuto infatti affrontare l'accusa, che aveva portato alla richiesta del pagamento di una multa, a causa di una scena di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un episodio della serie animataè statodi promuovere laa causa di uno schiaffo presente in una scena., la serie animata degli anni '80, era stata accusata indi promuovere lacontro le, ma un giudice ha deciso di esprimersi a favore di TVN, l'emittente che manda in onda gli episodi. Inle avventure dei giovani calciatori, che nella versione originale hanno il titolo di Captain Tsubasa, sono tornate sugli schermi nel 2019, suscitando l'inaspettata polemica. TVN aveva dovuto infatti affrontare l'accusa, che aveva portato alla richiesta del pagamento di una multa, a causa di una scena di ...

MediasetTgcom24 : 'Holly e Benji' finisce in tribunale in Cile: accusato di sessismo per uno schiaffo #hollyebenji… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Holly e Benji accusato per violenza sulle donne in Cile - lorie_ra : RT @RADIOBRUNO1: 'Holly e Benji' finisce in tribunale per sessismo #hollyebenji #Cile #RadioBruno - KTMfrate : Senti Zenga, io ti ho sgamato. Dopo i Pokémon e la sigla di holly e Benji l'ho capito.. sei nerd! #tzvip - ChoiDaisy17 : @jvngparks Gli stessi con altri 37393929 che davvero da elencare sono troppi Noragami, kuroko no basket, holly e be… -