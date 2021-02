Governo | Zingaretti | ‘sostegno a Draghi senza riserve e confronto parlamentare costituente’

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Il Pd si muoverà con un doppio passo: staree con l’’ansia del fare’ a sostegno del lavoro di, proponendo tuttavia, nello stesso tempo, uncostituente. Per lavorare insieme a quelle riforme istituzionali ed elettorali necessarie a rendere più stabile e rappresentativa l’impalcatura della democrazia italiana ed anche la sua forma di”. Lo scrive il segretario del Pd, Nicola, in un intervento su ‘La Repubblica’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E' il giorno della fiducia in Senato per il nuovo governo guidato da Mario Draghi. Alle 10, il premier incaricato, terrà il suo discorso programmatico a Palazzo Madama, invitando alla massima coesione ...