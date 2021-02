Governo, l’appello di Draghi in Senato: “Senza il sostegno convinto del Parlamento non si può fare bene. L’unità è un dovere” – Video (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Questo è il terzo Governo della legislatura. Non c’è nulla che faccia pensare che possa far bene Senza il sostegno convinto di questo Parlamento. E’ un sostegno che non poggia su alchimie politiche ma sullo spirito di sacrificio con cui donne e uomini hanno affrontato l’ultimo anno, sul loro vibrante desiderio di rinascere, di tornare più forti e sull’entusiasmo dei giovani che vogliono un paese capace di realizzare i loro sogni”. È l’appello finale rivolto al Senato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella richiesta di fiducia al suo Governo. Al termine del suo intervento, accompagnato da lunghi applausi, Draghi indugia sulle regole del protocollo di Palazzo Madama e chiede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Questo è il terzodella legislatura. Non c’è nulla che faccia pensare che possa farildi questo. E’ unche non poggia su alchimie politiche ma sullo spirito di sacrificio con cui donne e uomini hanno affrontato l’ultimo anno, sul loro vibrante desiderio di rinascere, di tornare più forti e sull’entusiasmo dei giovani che vogliono un paese capace di realizzare i loro sogni”. Èfinale rivolto aldal presidente del Consiglio, Mario, nella richiesta di fiducia al suo. Al termine del suo intervento, accompagnato da lunghi applausi,indugia sulle regole del protocollo di Palazzo Madama e chiede ...

