Giuseppe Pucci | il fine narratore del «classico»

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 16 febbraio è scomparso improvvisamente lo studioso, per tutti «Pino». Nato a Marsala nel 1948, era arrivato a Siena nel 1972 nella «giovane» Facoltà di Lettere. Assistente presso la cattedra di Archeologia di Andrea Carandini fino al 1982, in quello stesso anno (e fino al 1993) era succeduto a Filippo Coarelli nell’insegnamento di Antichità greche e romane per poi divenire, nel 1994, titolare della cattedra di Archeologia e storia dell’arte greca e romana, incarico che ha lasciato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

HaackMarieLaur2 : RT @MartinM50968790: Oggi è scomparso il caro collega etruscologo Giuseppe Pucci. Che triste notizia! - MartinM50968790 : Oggi è scomparso il caro collega etruscologo Giuseppe Pucci. Che triste notizia! - MartaCoccoluto : Addio Professore, ricorderò per sempre le lezioni sull’arte greca e romana nel tardo pomeriggio a Fieravecchia Univ… -

E' scomparso improvvisamente per un infarto. Archeologo di fama, era nato a Marsala nel 1948, ed era molto legato alla città lilibetana. Viveva a Grosseto. Pino è stato professore ordinario di Archeologia e Storia dell'Arte ... Il 16 febbraio è scomparso improvvisamente lo studioso Giuseppe Pucci, per tutti «Pino». Nato a Marsala nel 1948, era arrivato a Siena nel 1972 nella «giovane» Facoltà di Lettere. Assistente presso la ...