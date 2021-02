Fellini spiegato da Scorsese

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In un saggio per Harpers's Magazine, il regista americano lo chiama “Maestro” e spiega cosa può insegnare al cinema del futuro

In un lungo elogio alla leggenda del cinema, Federico Fellini, nel numero di marzo di Harper's Magazine, Martin Scorsese si è lamentato della svalutazione del cinema. "Fino a quindici anni fa, il term ...