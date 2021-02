Epic Games continua la battaglia contro Apple anche in Europa

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo aver citatonegli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito, orasi sposta in. In un post sul suo sito web, la società di giochi ha affermato di aver presentato la denuncia all'Unione Europea, affermando cheha "attentamente progettato restrizioni anticoncorrenziali" con il suo App Store. In sostanzaè infastidita dal fatto che non può vendere cose direttamente ai consumatori nei suoi giochi su dispositivisotto le restrizioni della piattaforma. "La posta in gioco qui è il futuro delle piattaforme mobile", ha affermato Tim Sweeney, fondatore e CEO di. "I consumatori hanno il diritto di installare app da fonti di loro scelta e gli sviluppatori hanno il diritto di competere in un mercato equo. Non ...