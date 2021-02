Draghi al Senato: «Lotta al virus priorità e l’Euro è irreversibile» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi è stato chiaro, chiedendo la fiducia in Senato: la priorità è la lotta la virus. «Combattere la pandemia è responsabilità nazionale, una trincea dove combattiamo tutti insieme». Di questo ha parlato prima di ogni altra cosa e poi ha aggiunto una nota personale. «Nel ringraziare, ancora una volta il presidente della Repubblica per l’onore dell’incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi è stato chiaro, chiedendo la fiducia in Senato: la priorità è la lotta la virus. «Combattere la pandemia è responsabilità nazionale, una trincea dove combattiamo tutti insieme». Di questo ha parlato prima di ogni altra cosa e poi ha aggiunto una nota personale. «Nel ringraziare, ancora una volta il presidente della Repubblica per l’onore dell’incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia».

CarloCalenda : Che brutta immagine ha dato quella parte del Senato che ha contestato il ringraziamento dovuto e generoso a Conte da parte di Draghi. - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica le comunicazioni del Presidente Mario Draghi sulle dichiarazioni programmati… - borghi_claudio : Ma davvero c'è qualcuno che pensa che Draghi avrebbe potuto esordire dicendo che l'Euro salterà? Siamo passati dal… - ultimoranet : #Governo, Draghi al Senato: “Primo dovere combattere la pandemia, ricostruire come nel Dopoguerra. La scelta dell'e… - CalendaDi : RT @myrtamerlino: Un discorso senza fronzoli, perentorio, diretto. Come un padre saggio che parla ai figli litigiosi indicandogli la via, m… -