Djokovic-Karatsev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming semifinale Australian Open 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Novak Djokovic oggi affronta Aslan Karatsev nella semifinale degli Australian Open 2021. Il numero uno al mondo ha sconfitto anche i problemi fisici dopo qualche attimo di paura soprattutto nel match contro Fritz. Ora si gioca un posto nell’atto conclusivo dello Slam Down Under contro la sorpresa del torneo. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella giornata odierna di giovedì 18 febbraio, non prima delle ore 09:30 italiane sulla Rod Laver Arena. La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Novakaffronta Aslannelladegli. Il numero uno al mondo ha sconfitto anche i problemi fisici dopo qualche attimo di paura soprattutto nel match contro Fritz. Ora si gioca un posto nell’atto conclusivo dello Slam Down Under contro la sorpresa del torneo. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata odierna di giovedì 18 febbraio, non prima delle ore 09:30 italiane sulla Rod Laver Arena. La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile ...

