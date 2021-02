DayDreamer - Le ali del sogno anticipazioni 18 febbraio 2021: scoppia una rissa tra Can e Yigit! (Di mercoledì 17 febbraio 2021) DayDreamer - Le ali del sogno torna giovedì 18 febbraio 2021 con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:30, e le anticipazioni promettono fuoco e fiamme. DayDreamer - Le ali del sogno torna giovedì 18 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Le anticipazioni annunciano fuoco e fiammo, letteralmente. Yigit chiede a Sanem se è riuscita a riavere il diario da Can e l'autorizzazione a pubblicarlo come libro. Ma Sanem gli dice di no e che senza il consenso di Can non lo pubblicherà mai, come anticipa il promo dell'episodio 124. Dati i tempi stretti per la realizzazione del libro, Yigit propone a Sanem di cercare Can e che proverà a parlare con lui anche per scusarsi … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)- Le ali deltorna giovedì 18con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:30, e lepromettono fuoco e fiamme.- Le ali deltorna giovedì 18su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Leannunciano fuoco e fiammo, letteralmente. Yigit chiede a Sanem se è riuscita a riavere il diario da Can e l'autorizzazione a pubblicarlo come libro. Ma Sanem gli dice di no e che senza il consenso di Can non lo pubblicherà mai, come anticipa il promo dell'episodio 124. Dati i tempi stretti per la realizzazione del libro, Yigit propone a Sanem di cercare Can e che proverà a parlare con lui anche per scusarsi …

