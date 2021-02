Dal Senato una larga fiducia a Draghi ma 15 pentastellati votano no (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Il governo Draghi incassa la prima fiducia al Senato. I voti favorevoli sono stati 262, i contrari 40 e 2 astenuti. Una maggioranza ampia, di ben 101 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta fissata a 161, ma i cui numeri non fanno vincere all'ex numero uno della Bce il primato. Il record dei voti favorevoli, con una maggioranza che arriva a quota 281 sì, resta infatti in mano al governo di Mario Monti. A pesare sono stati 15 Senatori pentastellati che hanno votato contro (Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Granato, La Mura, Lannutti, Lezzi, Mantero, Mininno, Moronese, Morra e Ortis, sei non hanno partecipato al voto e altri due si sono astenuti. Fonti del Movimento hanno riferito che i dissidenti che hanno votato contro la fiducia al governo ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Il governoincassa la primaal. I voti favorevoli sono stati 262, i contrari 40 e 2 astenuti. Una maggioranza ampia, di ben 101 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta fissata a 161, ma i cui numeri non fanno vincere all'ex numero uno della Bce il primato. Il record dei voti favorevoli, con una maggioranza che arriva a quota 281 sì, resta infatti in mano al governo di Mario Monti. A pesare sono stati 15riche hanno votato contro (Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Granato, La Mura, Lannutti, Lezzi, Mantero, Mininno, Moronese, Morra e Ortis, sei non hanno partecipato al voto e altri due si sono astenuti. Fonti del Movimento hanno riferito che i dissidenti che hanno votato contro laal governo ...

