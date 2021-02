Corte UE, respinto ricorso Ryanair su aiuti di stato francesi a compagnie aeree (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da Ryanair sugli aiuti di stato per il settore aereo messi in campo dalla Francia nel marzo 2020. La misura, approvata dalla Commissione UE il 31 marzo 2020, prevedeva una moratoria sui pagamenti delle tasse dovute da marzo a dicembre dello scorso anno, con pagamento dilazionato a partire da gennaio 2021. La Corte UE ha osservato che “la pandemia Covid-19 e le restrizioni ai viaggi adottate dalla Francia costituiscono un evento eccezionale che ha causato danni economici alle compagnie aeree operanti in Francia” e che non può essere contestato che “l’obiettivo del differimento del pagamento delle imposte è effettivamente riparare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ladi giustizia dell’Unione europea hailpresentato dasuglidiper il settore aereo messi in campo dalla Francia nel marzo 2020. La misura, approvata dalla Commissione UE il 31 marzo 2020, prevedeva una moratoria sui pagamenti delle tasse dovute da marzo a dicembre dello scorso anno, con pagamento dilazionato a partire da gennaio 2021. LaUE ha osservato che “la pandemia Covid-19 e le restrizioni ai viaggi adottate dalla Francia costituiscono un evento eccezionale che ha causato danni economici alleoperanti in Francia” e che non può essere conteche “l’obiettivo del differimento del pagamento delle imposte è effettivamente riparare ...

