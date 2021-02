Calciomercato Napoli | Giuntoli pesca in Olanda | occhi su Koopmeiners e Malen

sportli26181512 : Napoli, Italiano smentisce i contatti: Intervistato da Tuttosport l'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano ha..… - sportli26181512 : Atalanta al lavoro in vista del Napoli: Hateboer non ci sarà: I nerazzurri si sono dati appuntamento questa mattina… - MarcoMartinoli1 : Koopmeiners e wijndal se li prenderai Salumiere sarai ricordato per sempre - sportli26181512 : Convocati Napoli: tanti assenti contro il Granada, Gattuso porta sei giovanissimi: Domani il Napoli affronterà il G… - pieromotos : RT @cmdotcom: Regione Campania: 'Variante #Covid arrivata dall'Africa con un 'professionista''. È #Osimhen? Il #Napoli non smentisce e aspe… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Calciomercato.com

Commenta per primo Intervistato da Tuttosport l'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano ha per ora allontanato l'ipotesi di un futuro al: 'Ho un avvocato di fiducia che mi aiuta quando si stilano i contratti, ma non proprio un procuratore. Ho in testa solo la salvezza con lo Spezia, la stima fa piacere, ma non sono stato ...Commenta per primo I nerazzurri si sono dati appuntamento questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi in vista del, gara valida per la 23ª giornata della Serie A TIM 2020/2021 in programma alle 18 di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo. OUT HATEBOER - Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it , l'...Se è vero che il mercato non dorme mai, allora deve essere vero anche che chi proprio non può perdere tempo soprattutto in questo periodo storico sono gli ...GATTUSO POLITANO CONFEREZA- Rino Gattuso e Matteo Politano parlano in conferenza stampa alla viglia di Granada-Napoli. Segui la diretta testuale sul nostro sito Gonfialarete.com. Parla Gattuso: “Siamo ...