Bullismo e fake news, la piattaforma per parlarne in classe. "Introdurre un'ora di cittadinanza digitale a scuola" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La scuola da oggi ha un alleato: la prima piattaforma didattica per la cittadinanza digitale. A realizzarla è "Parole O Stili" che con il ministero dell'Istruzione festeggia il quarto compleanno del "Manifesto della comunicazione". Nella sua versione beta, #AncheIoInsegno, è una sorta di database, organizzata con filtri di ricerca e in continuo aggiornamento, pronta a soddisfare le necessità didattiche di tutti quegli educatori, insegnanti e genitori che vogliono affrontare in classe o a casa temi come Bullismo e cyberBullismo, rischi e opportunità della Rete, diritti e doveri online, fake news, hate speech, web reputation, revenge porn, e moltissimi altri argomenti. Una risposta concreta per i 170mila docenti italiani che già fanno ...

