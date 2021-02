Boeing | FAA chiede ispezioni per problemi a pannelli di decompressione

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense incaricata di sovrintendere l’aviazione civile, ha emesso una “airworthiness directive”, ovvero un provvedimento per correggere una condizione pericolosa, nei confronti di. La FAA ha chiesto l’ispezione di alcuni787 a seguito di segnalazioni didistrappati. Idiseparano l’abitacolo dal vano di carico di un aereo. Non è il primo problema che la società statunitense si trova ad affrontare che riguarda il 787 Dreamliner: alcuni difetti di produzione hanno portato a molteplicie ritardi nelle consegne.

Il Messaggero

