Bimbo di 5 anni picchiato | 60 giorni di prognosi

Corriere : «I miei 42 anni in un manicomio perché ero un bimbo silenzioso»

Avevano affidato domenica scorsa il loro bimbo di 5 anni a colui che credevano fosse un amico. E invece quando sono tornati hanno trovato il piccolo con il volto tumefatto e diverse fratture, mentre il baby sitter era ubriaco. È accaduto a ...

Agrigento, costretta a fare sesso in Ramadan: marito rinviato a giudizio ma lei lo perdona

Aspettiamo un bimbo, sono al quarto mese di gravidanza . Una 32enne marocchina, che aveva denunciato e fatto finire a processo il marito - un medico di 32 anni pi grande - dopo il rinvio a giudizio ...

Incidente in bici a Cernusco paura per due donne e un bimbo di 4 anni

Incidente in bici a Cernusco. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.45 a Cernusco sul Naviglio in via Filippo Corridoni. Stando a quanto riferito dall’Azienda regionale emergenza urgenza, sul posto son ...

