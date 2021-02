Australian Open 2021, da domani torneranno 7477 spettatori sugli spalti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo Stato di Victoria, in Australia, conclude oggi, alle ore 13.59 italiane il lockdown di cinque giorni necessario a causa del crescente numero di contagi da Coronavirus e quindi da domani fino alla conclusione del torneo, ci saranno nuovamente gli spettatori a seguire gli Australian Open 2021 di tennis. Sarà obbligatorio per i presenti l’utilizzo della mascherina. Attraverso il sito ufficiale del torneo, il direttore Craig Tiley annuncia: “Il numero di spettatori sarà limitato a 7.477 per ogni sessione, che corrisponde a circa il 50% della capacità. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai fan agli Australian Open per i prossimi quattro giorni e di finire l’evento in sicurezza e al top. La scorsa settimana abbiamo avuto la nostra prima vera ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo Stato di Victoria, in Australia, conclude oggi, alle ore 13.59 italiane il lockdown di cinque giorni necessario a causa del crescente numero di contagi da Coronavirus e quindi dafino alla conclusione del torneo, ci saranno nuovamente glia seguire glidi tennis. Sarà obbligatorio per i presenti l’utilizzo della mascherina. Attraverso il sito ufficiale del torneo, il direttore Craig Tiley annuncia: “Il numero disarà limitato a 7.477 per ogni sessione, che corrisponde a circa il 50% della capacità. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai fan agliper i prossimi quattro giorni e di finire l’evento in sicurezza e al top. La scorsa settimana abbiamo avuto la nostra prima vera ...

