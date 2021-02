Astenersi perditempo:?ecco come il Tesoro allontana gli speculatori dai BTp (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con il collocamento di due BTp a 10 e 30 anni, i «premi» ridotti all’osso hanno scoraggiato gli investitori opportunisti e tenuto quelli più stabili Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con il collocamento di due BTp a 10 e 30 anni, i «premi» ridotti all’osso hanno scoraggiato gli investitori opportunisti e tenuto quelli più stabili

sole24ore : Astenersi perditempo:?ecco come il Tesoro allontana gli speculatori dai BTp - BarbieRapetz1 : RT @CBugliano: ?? ASSUNZIONE ALLA MISERICORDI DI BUGLIANO (PI) Si cerca 1 (una) persona balbuziente per lavoro* al call center della Miseri… - CAPRACAPRACAPR1 : RT @CBugliano: ?? ASSUNZIONE ALLA MISERICORDI DI BUGLIANO (PI) Si cerca 1 (una) persona balbuziente per lavoro* al call center della Miseri… - Lorellik1 : RT @CBugliano: ?? ASSUNZIONE ALLA MISERICORDI DI BUGLIANO (PI) Si cerca 1 (una) persona balbuziente per lavoro* al call center della Miseri… - Osserv_Impresa : Astenersi perditempo:?ecco come il Tesoro allontana gli speculatori dai BTp: Con il collocamento di due BTp a 10 e… -