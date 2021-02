(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Suoggi è inl’SE da 64 GB, il modello più economico del colosso californiano. Grazie allodel 10% questo modello costa ora 449 euro invece di 499. Parliamo di uno smartphone assai recente, una sorta di11 “economico”, di cui però mantiene sostanzialmente tutto tranne il display. Quest’ultimo infatti non è di tipo OLED ma di tipo IPS con diagonale di 4,7 pollici e risoluzione pari a 1334 x 750 pixel, che produce una buona densità, pari a 326 PPI. Sulla parte frontale fa poi ritorno il pulsante Home con Touch ID come sistema di autenticazione, soluzione ormai abbandonata dagià da tempo, ma molto gradita ai consumatori. Per quanto riguarda il comparto fotografico se frontalmente troviamo una fotocamera da 7 Mpixel f/2.2, sul retro trova posto ...

clikservernet : Apple iPhone SE in offerta su Amazon con sconto del 10% - AppleEducate : RT @AppleZein: iOS 14.5 SVELA un nuovo ACCESSORIO - jacobhumonegro1 : RT @Apple: Apple recicla tu smartphone, incluso si no es un iPhone. - ictBusinessIT : Riparazioni Apple rapide e meno “dolorose” se si rompe l'iPhone 12 - PoloInfoIt : Riparazioni Apple rapide e meno “dolorose” se si rompe l'iPhone 12 -

Ultime Notizie dalla rete : Apple iPhone

Presto tra gli accessori MagSafe dipotrebbe esserci una powerbank, una batteria esterna per. Sarebbe la prima batteria d'emergenza diche non solo entrerebbe in questo mercato, ma lo farebbe sfruttando il sistema di ricarica a induzione proprietario che utilizza una serie di ...Se unsi rompe, sappiamo che sono dolori: i dispositivi dipossono essere aggiustati solo dai centri di riparazione autorizzati , e bisogna sperare che lo smartphone sia ancora in garanzia. Se ...Apple rimane il più grande acquirente di semiconduttori al mondo e allunga la distanza da Samsung: dati gartner per il 2020 ...Apple iPhone SE è il modello più economico del colosso californiano, oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 10%.