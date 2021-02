Alfonsi-Vincenzoni | via Bixio da venerdì chiusa al traffico

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – “Venerdi’ 19 febbraio, dopo un lungo iter, partira’ la sperimentazione della pedonalizzazione di Via, davanti alla Scuola Di Donato, che garantira’ maggiore sicurezza immaginando una citta’ a misura di bambine e bambini, piu’ sicura e vivibile, grazie alla riappropriazione di spazi pubblici”. Cosi’ in un comunicato Sabrinae Anna, rispettivamente Presidente e Assessora all’Ambiente e mobilita’ sostenibile del Municipio Roma I Centro. “Dopo l’avvio dei lavori davanti all’I.C. Regina Elena per trasformare via Puglie in una piazza-­ aggiungono- lo sblocco della pedonalizzazione di Viae’ davvero una notizia importante perche’ tiene insieme una duplice sicurezza per i ragazzi e i genitori.” “La prima e’ quella di favorire il distanziamento all’ingresso e all’uscita di scuola in questa ...