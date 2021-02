Wanda Nara più bollente che mai: l’intimo toglie il sonno a tutti (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ una foto che toglie il sonno ai suoi fan quella che Wanda Nara pubblica su Instagram prima di andare a letto: intimo bollente. A San Valentino, Wanda Nara aveva incantato i suoi fan con le parole dedicate al ‘maritino’ Mauro Icardi, il giorno dopo ad incantare tutti non sono state le parole, ma quel poco che indossava prima di andare a letto. Il 14 febbraio scriveva: “?San Valentino è… Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini preparati da me alle 3 del mattino dopo una partita… o semplicemente scendere in cucina all’alba e preparare i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo (solo perché ne ha voglia), preparagli i suoi dolci preferiti nel pomeriggio … e essere la migliore a letto … Tutto ... Leggi su chenews (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ una foto cheilai suoi fan quella chepubblica su Instagram prima di andare a letto: intimo. A San Valentino,aveva incantato i suoi fan con le parole dedicate al ‘maritino’ Mauro Icardi, il giorno dopo ad incantarenon sono state le parole, ma quel poco che indossava prima di andare a letto. Il 14 febbraio scriveva: “?San Valentino è… Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini preparati da me alle 3 del mattino dopo una partita… o semplicemente scendere in cucina all’alba e preparare i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo (solo perché ne ha voglia), preparagli i suoi dolci preferiti nel pomeriggio … e essere la migliore a letto … Tutto ...

valerioj000 : Wanda Nara, ha le tette più grosse. - SilviaMangiapa1 : Se l'anno prossimo non buttano fuori a calci nel sedere Signorini e Pupo faccio un casino. Ridatemi Ilary Blasi e Wanda Nara! #GFVIP #tzvip - LucaGUPalazzolo : @mariofthevalley Farà come Wanda Nara che non sapeva costruire una frase di senso compiuto - lillydessi : Georgina e tutte le altre regine griffate delle nevi - DiLei - Goaminino : RT @Carlos36095679: Live non è la D'Urso, Ivana Icardi incinta e l'appello al fratello Mauro: «Voglio essere felice con te. Farò pace con W… -