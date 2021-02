Valerio Massimo Manfredi si è svegliato dal coma | ecco come sta lo scrittore

(Di martedì 16 febbraio 2021)si èdal. Loe storico modenese era stato ricoverato d’urgenza lo scorso 11 febbraio dopo esser stato ritrovato esanime nella sua abitazione di via dei Vascellari a Roma, a causa di un’intossicazione di monossido di carbonio: le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente gravi ma nelle ultime ore c’è stato un miglioramento.resta comunque ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove era stato trasportato con l’elisoccorso e la famiglia ha deciso di mantenere ilriserbo. Migliorano anche le condizioni di salute di Antonella Prenner, la scrittrice e docente di Letteratura latina all’Università degli Studi di Napoli Federico Ii che si trovava con lui al momento ...

