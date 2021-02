TS – Lautaro e l’Inter avanti insieme: a fine mese le firme sul nuovo contratto. Niente clausola (Di martedì 16 febbraio 2021) Lautaro Martinez pronto al rinnovo di contratto con l’Inter C’è solo l’Inter nel futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino che ha sigillato con un suo gol la vittoria sulla Lazio è pronto a firmare il rinnovo di contratto e legarsi ulteriormente al club nerazzurro. “Un anno fa di questi tempi, Lautaro Martinez si sentiva ormai un giocatore del Barcellona. Oggi il Toro – scelto come testimonial da Suning per il Capodanno cinese – ha solo testa sull’Inter e vuole fortissimamente riuscire là dove il suo amico Maurito Icardi ha fallito: riuscire a vincere qualcosa in nerazzurro”. 115603214-97ea1ebc-a29d-4bca-a700-a3d9bb2f2ab41“Per le firme sul rinnovo fino al 2024 si dovrà pazientare fino a fine ... Leggi su intermagazine (Di martedì 16 febbraio 2021)Martinez pronto al rinnovo diconC’è solonel futuro diMartinez. L’attaccante argentino che ha sigillato con un suo gol la vittoria sulla Lazio è pronto a firmare il rinnovo die legarsi ulteriormente al club nerazzurro. “Un anno fa di questi tempi,Martinez si sentiva ormai un giocatore del Barcellona. Oggi il Toro – scelto come testimonial da Suning per il Capodanno cinese – ha solo testa sule vuole fortissimamente riuscire là dove il suo amico Maurito Icardi ha fallito: riuscire a vincere qualcosa in nerazzurro”. 115603214-97ea1ebc-a29d-4bca-a700-a3d9bb2f2ab41“Per lesul rinnovo fino al 2024 si dovrà pazientare fino a...

Inter : ?? | ESCLUSIVA Una grande vittoria ieri sera: acquista la maglia di Lukaku, Lautaro, Hakimi o Barella con l'esclusi… - SkySport : ?? LUKAKU TRAVOLGE PAROLO ? E regala a Lautaro il pallone del 3-1 ?? L'Inter batte la Lazio ed è sola in testa alla c… - Paolo_Bargiggia : Nella protesta con la faccia sfigurata per la caduta in area di Lautaro che fa tutto da solo dopo 10' c'è tutta l'i… - elprinsipesbt : @Bonfi37223420 @cippiriddu Ora che ci ripenso è vero, ma quella fu una grande partita in generale di tutta l'Inter,… - Andre_Costa95 : RT @Inter: ?? | ESCLUSIVA Una grande vittoria ieri sera: acquista la maglia di Lukaku, Lautaro, Hakimi o Barella con l'esclusiva personaliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro l’Inter Massimo Sarti E sorpasso fu! Questa volta l'Inter non ha titubato di fronte ai Leggo.it