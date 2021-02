Tira aria di scissione Pontieri M5S al lavoro per limitare le perdite Riunioni non stop in Parlamento I dissidenti pensano a nuovi gruppi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 febbraio 2021) Parola d’ordine: contenere le. L’ordine di scuderia nel Movimento 5 Stelle è chiaro, anche se il clima è di totale incertezza. Molto più di quanto sia mai accaduto nella breve storia del Movimento, che ha sempre vissuto periodi di forti turbolenze, con tanto di voci su possibili scissioni, ma mai con possibili strascichi nefasti come quelli che si prospettano oggi. Il tratto che più spaventa il vertice dei pentastellati è che questa volta di mezzo c’è la fiducia ad un governo nonostante il voto di Rousseau. In altre parole ci sono un bel gruppo di parlamentari – c’è chi parla addirittura di una quarantina tra senatori e deputati – pronti a non sostenere il governo, di fatto mettendo a rischio uno dei punti fondamentali del Movimento: il voto degli iscritti e, dunque, la partecipazione diretta. L’ALTRO VOTO. Proprio per questa ragione i ...