TIM, Gubitosi: “Ora tempo di cloud e Intelligenza artificiale” (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Puglia “è completamente cablata, la prossima sarà il Friuli Venezia Giulia e inizieremo da Taranto a eliminare il rame e trasferire tutti i clienti in FTTH (Fiber to the home, ndr)”. Così l’Ad di TIM Luigi Gubitosi parlando a un evento online organizzato da Cisco. La connessione ad alta velocità “è una necessità avvertita da tantissimi, dobbiamo sensibilizzare chi non la avverte ancora – rileva Gubitosi – abbiamo ora una palette completa di tecnologia, fttc, ftth, fwa e ora anche ffts con satellite”. “Nel 2021 – ha aggiunto – vedremo i risultati concreti di quanto fatto nel 2020 e ogni anno sarà meglio del precedente e in pochi anni completeremo questo percorso” di copertura e digitalizzazione. Banda larga e 5G dovremmo quasi darli “per scontati”, temi del 2021 secondo l’Ad di TIM sono cloud e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Puglia “è completamente cablata, la prossima sarà il Friuli Venezia Giulia e inizieremo da Taranto a eliminare il rame e trasferire tutti i clienti in FTTH (Fiber to the home, ndr)”. Così l’Ad di TIM Luigiparlando a un evento online organizzato da Cisco. La connessione ad alta velocità “è una necessità avvertita da tantissimi, dobbiamo sensibilizzare chi non la avverte ancora – rileva– abbiamo ora una palette completa di tecnologia, fttc, ftth, fwa e ora anche ffts con satellite”. “Nel 2021 – ha aggiunto – vedremo i risultati concreti di quanto fatto nel 2020 e ogni anno sarà meglio del precedente e in pochi anni completeremo questo percorso” di copertura e digitalizzazione. Banda larga e 5G dovremmo quasi darli “per scontati”, temi del 2021 secondo l’Ad di TIM sonoe ...

