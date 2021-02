The Flash 6 in blu-ray, la recensione: negli extra la chicca dell'episodio noir in bianco e nero (Di martedì 16 febbraio 2021) La recensione del blu-ray di The Flash - Stagione 6: l'edizione Warner a quattro dischi sfodera un ottimo video e una bella curiosità negli extra. L'audio italiano resta distante dal lossless inglese. Una stagione mozzata in chiusura causa pandemia con un adeguamento del finale, ma comunque altri 19 episodi ricchi di battaglie spericolate, riunificazioni e dolorosi segreti, per capire come Barry Allen, anche noto come The Flash, non può sfuggire al suo destino neppure con la sua velocità. Oppure sì? L'occasione migliore per scoprirlo, come vedremo nella recensione del blu-ray di The Flash - Stagione 6, è nella bella edizione slipcase confezionata da Warner Bros. Home Entertainment, con quattro dischi al suo interno contenenti i 19 episodi e gli extra. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021) Ladel blu-ray di The- Stagione 6: l'edizione Warner a quattro dischi sfodera un ottimo video e una bella curiosità. L'audio italiano resta distante dal lossless inglese. Una stagione mozzata in chiusura causa pandemia con un adeguamento del finale, ma comunque altri 19 episodi ricchi di battaglie spericolate, riunificazioni e dolorosi segreti, per capire come Barry Allen, anche noto come The, non può sfuggire al suo destino neppure con la sua velocità. Oppure sì? L'occasione migliore per scoprirlo, come vedremo nelladel blu-ray di The- Stagione 6, è nella bella edizione slipcase confezionata da Warner Bros. Home Entertainment, con quattro dischi al suo interno contenenti i 19 episodi e gli. ...

