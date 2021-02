Se dimentichiamo | l’odio vincerà

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) Lois Lowry è una delle scrittrici di letteratura per ragazzi più conosciute e affermate al mondo. Vincitrice di numerosi riconoscimenti tra i quali due prestigiose medaglie John Newbery, la prima nel 1990 per “Conta le stelle”, la seconda nel 1994 per “The Giver”, da cui è stato tratto l’omonimo film con Meryl Streep, il suo romanzo “The Willoughbys” ha ispirato il film d’animazione Netflix “La famiglia Willoughbys”. Le va riconosciuto il merito, negli anni, di aver avvicinato i giovani a temi importanti quali il razzismo, l’Olocausto e le malattie terminali. Il 28 è uscito per 21lettere “All’Orizzonte”, il suo nuovo libro. “All’Orizzonte” è un’opera in versi sugli orrori di Pearl Harbor e di Hiroshima. Piccole perle in versi in cui alle biografie delle vittime si alternano passaggi in cui l’autrice racconta parti della sua vita con i sopravvissuti alle Hawaii e in Giappone. Le poesie ...