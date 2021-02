Rissa tra gruppi di minorenni a Formia | 17enne muore accoltellato Un fermato

Agenzia_Ansa : Rissa tra ragazzini sul lungomare di Napoli, un ferito. Assaltato un mezzo del 118, danni ai ristoranti i clienti… - SkyTG24 : Rissa tra ragazzi a Formia, 17enne muore accoltellato - MediasetTgcom24 : Rissa tra giovanissimi a Formia, accoltellato e ucciso un 17enne #formia - Rita50432255 : RT @Corriere: Rissa tra minorenni, 17enne muore accoltellato. Un fermato - Corriere : Rissa tra minorenni, 17enne muore accoltellato. Un fermato -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra

Fatale un litigio scoppiato per futili motivile 19.00 e le 19.30 fuori dal McDonald's di via ... La dinamica dellaRomeo è deceduto per un' emorragia poco dopo essere trasportato in ospedale. ...... con un saldo giornaliero di 15 unità in menoingressi e uscite. Ma in generale i dati dell'... L'ultimo a Napoli, dove la Confesercenti riferisce di unain strada sul lungomare in cui sono ...Roma – Dalle botte all'accoltellamento mortale. Il martedì grasso sotto restrizioni Covid finisce nel sangue a Formia, sul litorale laziale, dove un 17enne è stato accoltellato a morte in seguito ad u ...Rissa tra minori a Formia: un ragazzo di 17 anni è morto accoltellato. Secondo una prima ricostruzione, la lite è scoppiata fra due gruppi ...